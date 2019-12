Die erneuten Raubüberfälle in Maxglan halten die Polizei auf Trab. Die Ermittler haben in der Zwischenzeit Bilder von den Überfällen auf eine Billa-Filiale in Lehen und eine Tankstelle in Maxglan herausgegeben. Bereits bei der Klärung des Raubüberfalls auf eine Trafik trugen Fotos aus der Überwachungskamera zum Fahndungserfolg bei.