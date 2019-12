Sony rechnet mit einem fließenden Übergang vom Spielen auf Konsolen zur Cloud. Neben seinem eigenen Streaming-Dienst PlayStation Now kündigte das Unternehmen im Sommer für viele überraschend eine Kooperation mit dem Erzrivalen Microsoft in Sachen Streaming-Services an. Aber es sei nicht so, „dass die Konsolen-Welt in drei Wochen oder in drei Jahren verschwindet“, sagte PlayStation-Chef Jim Ryan dem Tech-Blog „CNET“. „Wir glauben, dass es einen Markt für eine Konsole der nächsten Generation gibt.“