Christbäume aus Weinflaschen immer beliebter

Im Advent jagt eine Weihnachtsfeier die nächste, gefolgt von gemütlichen Beisammensein mit Freunden und ein letztes Mal anstoßen mit den Kollegen vor dem neuen Jahr. Bei all diesen Events fließt der Wein höchstwahrscheinlich in Strömen. Und das ist auch gut so. Denn mit den leeren Flaschen kann man sich einen Christbaum bauen. Das ist gut für die Umwelt, weil man das Glas nicht wegwirft und auch keinen echten Baum abholzt. Der Christbaum aus Wein geht gerade auf Instagram viral. CIty4U hat die schönsten Exemplare herausgesucht.