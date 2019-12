Angeklagter: „Nur gewinkt“

Am 3. Oktober dieses Jahres wurde er allerdings beobachtet, wie er im Frühverkehr betrunken an einer stark frequentierten Kreuzung in Spittal an der Drau den Vorbeifahrenden etwa eine Viertelstunde lang immer wieder den Hitlergruß zeigte. Der Angeklagte bestritt dies. Er habe nur gewinkt, vier oder fünf Leute gegrüßt, bekräftigte er mehrmals. Zuvor sei er bei der Tankstelle gewesen, habe dort Freunde getroffen und sehr viel getrunken. Als es hell wurde, sei er heimgegangen, mit einer Bierflasche in der Hand, und habe dann eben Leuten bei der Kreuzung zugewinkt, sagte er aus. Der Mann hatte zum Zeitpunkt der Tat einen Blutalkoholspiegel von 1,9 Promille.