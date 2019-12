Die Aktivistin Magdalena Bischof hatte sich schon bei der Besetzung des Schiffes beteiligt und harrte tagelang auf dessen Mast aus. Nun protestiert sie gemeinsam mit anderen Umweltschützern von Greenpeace, Extinction Rebellion, School Strike 4 Climate und 350 Aotearoa vor dem OMV-Büro in New Plymouth, Taranaki. „Es ist wichtig, dass ich hier in Neuseeland gegen die Bohrungen der OMV protestiere. Damit kann ich Österreicherinnen und Österreichern zeigen, was der Konzern in entlegenen Meeren plant“, erklärte Bischof.