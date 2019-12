Die Brandermittler hätten umfangreiches Material - etwa Filmaufnahmen vom Feuer - mitgenommen und mit vielen Menschen gesprochen, schilderte Bürgermeister Alexander Scheutz (SPÖ) am Montag. Bisher wisse man aber noch nichts zu einer möglichen Brandursache. Auch die Polizei wartete am Vormittag nur mit „die Ermittlungen laufen“ auf. Der Ortschef schilderte allerdings, was offenbar so manchem in der Gemeinde Sorgen bereitet: Um halb drei Uhr sei noch jemand am späteren Brandort vorbeigegangen „und da war noch nichts“, um halb vier seien mehrere Gebäude in Vollbrand gestanden - und das, obwohl es zuvor geregnet hatte, erzählte der Bürgermeister.