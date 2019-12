Hirscher-Bestmarke

Shiffrin ist dennoch in der Lage, alle bestehenden Rekorde anzugreifen. Und sie wird daheim immer populärer, obwohl der Skirennlauf in den USA eine Randsportart ist. An der US-Ostküste, wo das etwas anders ist, pilgerten 40.000 Fans vor allem wegen ihr in die Green Mountains. Shiffrins nächste Marke sind die 67 Weltcupsiege von Marcel Hirscher, danach hätte sie nur noch Vonn (82) und Stenmark (86) vor sich.