Mit der „Krone“ tanzen Sie dann am 16. Mai 2020 womöglich mit Ihrer Partnerin oder Partner auf Ihrer eigenen Traumhochzeit in der "Schlossvilla Miralago" am Kärntner Wörthersee. Es ist für alles gesorgt - sei es die Location, das Brautkleid, der Fotograf, die Blumen oder die musikalische Untermalung für einen unvergesslichen Tag. Wer sich und seinen Schatz also noch ins Rennen um das Mega-Event bringen will, hat aber nicht mehr lange Zeit, eine Bewerbung einzureichen.