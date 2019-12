Winterfestival begeistert tausende Jugendliche

Das Epizentrum des Festivalgeschehens ist im März 2020 bereits zum zweiten Mal die beeindruckende HausAir Main Stage. Gelegen am Fuße des Hauser Kaiblings - dem höchsten Berg der Schladminger 4-Berge-Schaukel - direkt neben der Talstation. „Von hier aus breitet sich die Party Richtung Gipfel aus. Der Startschuss fällt am Freitag Abend mit der Welcome-Party. Und dann wird der Berg beben. Und zwar gleich auf mehreren Bühnen wie der Woodstock-Winteralm, bei der beliebten Hütteneskalation mit 2:tages:bart, der Ö3 After Show Party, in der Aprés Ski AlmArenA mit DJ RUDY MC bis hin zum zünftigen Abschluss beim Winter Frühschoppen am Berg“, so SPLASHLINE Gründer & CEO Didi Tunkel.