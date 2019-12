Gerhard Struber wurde im November als Cheftrainer verpflichtet, tauchte damit in eine völlig neue Welt ein. Sein neuer Arbeitgeber hatte gerade mal einen Saisonsieg in der Championship (2. Liga) auf der Habenseite. Am Wochenende gelang beim Heimdebüt des Kuchlers der zweite, wurde Aufstiegsaspirant Hull 3:1 bezwungen.