Diese fünf Typen trifft man beim Weihnachtsfest

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit geselliger Runden und Stunden: am Punschstand, bei der Firmenweihnachtsfeier oder Festen im Freundes- und Bekanntenkreis. An all diesen Orten lassen sich leicht neue Menschen kennenlernen. Dabei gibt es fünf Typen, die man meist überall trifft. Sprachexpertin Tatjana Lackner (Die Schule des Sprechens) verrät, wie man Partyclowns, Besserwisser, Blender und Co. leicht erkennt.