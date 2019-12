Der erste Dämpfer unter Hansi Flick hat Boss Karl-Heinz Rummenigge nicht beunruhigt. Am Tag der Fanclubbesuche durch die Bayern-Stars stimmte der Vorstandschef trotz der Premieren-Niederlage des neuen Münchner Cheftrainers sogar weitere Lobeshymnen an - und stellte dem Nachfolger von Niko Kovac eine längere Amtszeit in Aussicht. Ex-Bayern-Trainer Jupp Heynckes hat sich für Hansi Flick sogar als Dauer-Lösung auf der Trainerbank von Bayern München ausgesprochen.