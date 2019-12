Die renommierte französische Sporttageszeitung „L’Equipe“ überraschte ihre Leser mit dieser seltsamen Dopinggeschichte. Die Hürdenläuferin Ophelie Claude-Boxberger durfte nicht an der heurigen WM in Katar teilnehmen, weil man bei einer Dopingkontrolle in September auf EPO in ihrem Blut stieß. EPO erleichtert dem Blut die Sauerstoffzufuhr.