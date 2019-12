Verbraucher in den USA werden nach Erwartung von Experten am Schnäppchentag „Cyber Monday“ so viel Geld ausgeben wie noch nie: Das Beratungsunternehmen Adobe Analytics schätzt den Umsatz des Online-Handels an diesem Tag auf 9,4 Milliarden Dollar (8,6 Milliarden Euro), das wären fast 19 Prozent mehr als im Vorjahr.