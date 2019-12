Kinder lieben Weihnachten. An keinem anderen Tag im Jahr gibt es so viele Geschenke und Überraschungen wie am Heiligen Abend. Daher werden auch jetzt schon fleißig Wunschzettel geschrieben. Doch was ist bei unserem Nachwuchs derzeit eigentlich am beliebtesten? Wir haben die besten Geschenke für Mädchen und Buben zusammengefasst.