Weitere Hirschkadaver gefunden

Hintergrund: „Eine Hirschfütterung, die hier seit Jahrzehnten stattgefunden hat, wurde aufgelassen und verlegt.“ So mancher Hirsch hätte diese wohl nicht gefunden oder angenommen und in der Not bei der verbleibenden Rehfütterung - die laut Gesetz so abgeriegelt werden muss, dass Rotwild bloß nicht dazukommt - Futter gesucht. Und zumindest einer, „vielleicht auch drei, da noch weitere Hirschkadaver in der Nähe gefunden wurden“, bezahlte dies im Vorjahr mit dem Tod.