Die Scheidung zwischen ihm und Amber Heard hätte sogar ein tödliches Ende nehmen können - wenn Johnny Depps Ex-Schwiegervater seine Gewalt-Ankündigung in die Tat umgesetzt hätte. Denn ein Zeuge im Verleumdungsprozess zwischen den Ex-Eheleuten sagte in seiner eidesstattlichen Erklärung aus, dass David Heard am Telefon gedroht habe, den „Pirat der Karibik“ zu erschießen.