Eine klassische Weihnachtskrippe repräsentiert die Geburt des kleinen Jesus, der in einer Krippe zur Welt kommt und von Hirten und Königen umgeben in einem Stall gehuldigt wird. Viele bauen Ihre Krippe selbst, doch das ist sehr aufwendig und teils auch kostspielig. Daher greifen immer mehr Menschen zu gekauften Krippen. Wer dieses Jahr mal etwas Schwung in die Weihnachtsdeko bringen möchte, für den haben wir hier Krippen gesammelt, die sich komplett von dem abheben, was Sie bisher kennen gelernt haben.