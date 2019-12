Didi Kühbauer lieferte sich vor der Gäste-Kabine mit Jürgen Werner ein Schreiduell, nachdem der LASK-Vize den Rapid-Trainer auf sein Gebärden während der 90 Minuten hingewiesen hatte. Kühbauer sei für ihn „die größte Enttäuschung am Spiel gewesen“, sagte Werner. Was nach einer 0:4-Niederlage was heißen mag!