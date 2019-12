Bisher unbekannte Täter fischten zwischen 29. November und 1. Dezember aus Fischbecken in der Gemeinde Klaus an der Pyhrnbahn ca. 400 kg lebende Störe und stahlen diese. Dazu benutzten sie die Firmeneigenen Kescher, zum Abtransport müssen sie dementsprechende Wasserbehälter verwendet haben. Der Schaden beträgt circa 20.000 Euro, etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems, Tel. 0 59133 4120, zu melden.