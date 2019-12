„Ein bisschen surreal“, fand Benedikt Pichler das Startelf-Debüt für die Austria. 25 Minuten hatte er davor gegen Admira ran gedurft, dann zerlegte er mit Monschein, Fitz und Sarkaria Hartberg 5:0, war an vier Toren beteiligt. „Jetzt müssen wir das Selbstvertrauen mitnehmen“, sagte der 22-Jährige in Hinblick auf das Derby am Sonntag. Das nächste Highlight für den 1,87-m-Mann, der ohne Akademie im Sommer den Sprung nach Favoriten schaffte. „Hier ist alles anders. Dass jemand deine Schuhe sauber macht, kannte ich nicht - es war mir am Anfang sogar ein bisschen peinlich“, so der Aufsteiger, der Vertrag bis 2023 hat.