In Madrid musste am Sonntag Antoine Griezmann heftige Pfiffe bei strömendem Regen von Anbeginn über sich ergehen lassen. Der französische Weltmeister war erst im Sommer von Atletico zu Barca gewechselt. Die beste Chance, die lange Serie der Erfolglosigkeit seines Teams gegen Barcelona mit einem Treffer zu stoppen, hatte Atletico-Verteidiger Mario Hermoso, der in der 7. Minute mit einem abgefälschten Ball nur den Pfosten traf. In nunmehr 19 Ligaspielen hat Atletico nicht mehr gegen Barcelona gewonnen.