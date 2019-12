Um 15.55 Uhr haben Polizeibeamte durch Einschalten des Blaulichtes und Folgetonhorn einem vorerst unbekannten Pkw-Lenker in Linz auf der Khevenhüllerstraße signalisiert, dass er anhalten sollte. Der Lenker ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und beschleunigte seinen Pkw. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, die in die Gruberstraße, Weissenwolffstraße und in die Derfflingerstraße mit weit überhöhter Geschwindigkeit führte. Bei der Kreuzung Derfflingerstraße mit der Industriezeile wollte der Pkw-Lenker nach links in Richtung Hafenstraße abbiegen, kollidierte jedoch aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit der Leitschiene, welche dadurch schwer beschädigt wurde. Aufgrund der Kollision wurde der Pkw ebenfalls schwer beschädigt, kam zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit.