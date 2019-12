Brutal attackiert und beinahe ausgeraubt wurde in der Nacht auf Samstag ein 18-jähriger Kroate in Jenbach. Im Bereich eines Kinderspielplatzes griff ein noch unbekannter Täter den jungen Mann von hinten an. Der Räuber hatte laut Opfer auch ein Messer bei sich. Der Kroate konnte dem Angreifer entkommen, wurde jedoch erheblich verletzt.