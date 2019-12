Der Vorwurf gegen Muscat lautet, dass er seinen früheren Stabschef Keith Schembri gedeckt habe, der in die Tat verwickelt sein soll. Schembri war diese Woche für zwei Tage von der Polizei befragt, dann aber freigelassen worden. Er bestreitet jede Verwicklung in den Mord. Am Dienstag wird eine parteiübergreifende Gruppe von Europaabgeordneten in Valetta eintreffen, um sich in dem Mordfall zu informieren.