Am Samstag gegen 18:45 Uhr gerieten ein 50-Jähriger und eine 44-Jährige in einen Streit. Hintergrund waren nach polizeilichen Erkenntnissen Beziehungsprobleme zwischen den beiden Beteiligten. Im Verlauf des Streites wurde der Mann immer aggressiver, was darin gipfelte, dass er den Hund der Frau aus dem Fenster des 3. Stockes warf. Der Yorkshire Terrier verstarb kurze Zeit später an den Folgen seiner Verletzungen. Bei Eintreffen der Polizeistreife war der Täter nicht mehr vor Ort. Er wurde wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz angezeigt.