Oberkofler mit einem Verlegenheitsschlenzer von der blauen Linie, Oleksuk fälscht ab und Goalie Lamoureux ist geschlagen – die Eisbullen mussten in Graz bereits nach 2:40 Minuten den ersten Schock wegstecken. Was flott gelang. Weil es wie so oft schon in der Saison hieß: Wenn die Topscorer-Linie um Tom Raffl, der sein 700. EBEL-Spiel (zuletzt 466 für Salzburg) bestritt, trifft, geht es den Bulls gut. Der Kapitän netzte wie Sturmpartner Herburger, legte auch Huber das 3:1 auf.