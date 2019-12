Kombitickets mit Bahnfahrt und Skipass gibt es in Österreich seit längerem, auf Initiative des Seilbahn-Fachverbandes in Kooperation mit den ÖBB und der Tirol Werbung soll nun ein Pilotprojekt mit nächtlicher Anreise Gäste anlocken. Per An- und Abreise mit dem Nachtzug der ÖBB geht es ab dem 7. Jänner 2020 von Wien bzw. aus Hamburg und Düsseldorf in die Skigebiete St. Anton am Arlberg, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, SkiStar in St. Johann in Tirol und Stubaier Gletscher.