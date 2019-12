Nicole Billa hat am Sonntag einmal mehr in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga geglänzt. Die 23-jährige Tirolerin schnürte beim 5:1-Heimsieg von 1899 Hoffenheim gegen Turbine Potsdam einen Triplepack (14., 32., 59.), erzielte dabei die ersten drei Treffer ihres Teams. Mit nun zwölf Saisontoren ist die ÖFB-Teamstürmerin weiter die Nummer zwei in der Liga hinter Wolfsburgs Pernille Harder (15).