Nein, zufrieden mit dem Jahr 2019 sind bei Zweitligist FC Liefering wohl nur die wenigsten. Mit dem Fixieren des Youth League-Aufstiegs und dem 4:2 in Linz drehte sich die Stimmung beim Team von Coach Bo Svensson aber ins Positive. Das zeigte sich auch beim Heim-5:1 zum Kehraus im Rückspiel gegen die Linzer am Sonntag. Ins Zittern geriet im Kühlschrank Red Bull-Arena nur der eigene Keeper. Antosch hatte ab Minute 17 (Kostic-Stangenschuss) keinen Ball mehr zu halten. Ansonsten dominierten Adeyemi, Tordebütant Seiwald (traf gleich doppelt) und Co. fast nach Belieben. So überwintern die Jungbullen als Zehnter.