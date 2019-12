Eine schreckliche Nachricht ereilte am Wochenende die Belegschaft des christlichen Freizeitzentrums und Bildungshauses Schloss Klaus. Die Deutsche Runhild W. (83) verunglückte bei einem furchtbaren Verkehrsunfall tödlich. W. war zusammen mit zwei weiteren Personen nahe Los Angeles mit dem Auto unterwegs. Am für seine Unfälle berüchtigten Ortega Highway am malerischen Lake Elsinore kam es aus ungeklärter Ursache zum Drama. Der Wagen kam von der Straße ab, die 83-Jährige verstarb in dem vollkommen zerstörten Autowrack. An dem Unfall waren offenbar keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.