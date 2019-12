Die Fülle an Weihnachtskeksen, Christkindlmarkt- und Punschstandbesuchen sowie Weihnachtsfeiern gepaart mit einem Weniger an Bewegung aufgrund der kalten Jahreszeit hinterlässt bei vielen Menschen Spuren in Form einer unerwünschten Gewichtszunahme. Doch mit ein paar Tipps kann, ohne auf das Feiern verzichten zu müssen, der Jahresabschluss dennoch gesund ausfallen: