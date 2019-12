Via Facebook wendet sich der Ortschef der 4000-Einwohner-Gemeinde an seine Bürger und Online-Freunde von anderswo: „Mein Anliegen ist, dass jede(r) Hartkirchener(in) sowie jeder einzelne Facebook-Freund in seinem Famlien-, Verwandtschafts- und Bekanntenkreis und auch unter den Arbeitskollegen Ausschau halten soll, ob es nicht geeignetes ärztliches Personal gibt, das bereit wäre oder sich vorstellen könnte, in Hartkirchen zu praktizieren.“ Geboten würden zwei offene Kassenstellen, auch die Räumlichkeiten für ein Gruppenpraxis stünden zu günstigen Mietkonditionen zur Verfügung.