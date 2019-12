Alarmierende Zahlen an der Balkanroute: Allein bis Anfang November verzeichnete Slowenien mehr als 14.000 illegale Grenzübertritte - ein Anstieg von 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch habe man laut Premierminister Marjan Sarec alles im Griff. Im selben Atemzug übt er aber Kritik an den restlichen Balkanländern - vor allem in Richtung der kroatischen Nachbarn.