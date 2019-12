„Es war schon in der Wetterprognose absehbar, dass sehr viel Wind sein wird. Es war auch sehr vernünftig, weil die Gefahr zu groß war und vor allem wäre es irregulär gewesen“, konstatierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Felder, der ein sehr positives Resümee des Finnland-Trips zog. „Die Jungs sind herzhaft und gut gesprungen. Das Ergebnis war für uns auch okay, auch wenn wir keinen am Stockerl gehabt hätten. So war es umso glücklicher für uns.“