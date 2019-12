Der in Kindberg geborene und in der Schweiz lebende Maler Günter R. Sander hat auf seine Art schon Arnold Schwarzenegger oder Dietrich Mateschitz porträtiert. Jetzt hängt eine gemalte Lebensgeschichte vom im Vorjahr verstorbenen Werner Hochegger auf Burg Rabenstein. Der jetzige Burgherr Jürgen Unterrainer und dessen Frau Silvia hatten das Werk in Auftrag gegeben. Zum Drüberstreuen brachte Frohnleiten-Bürgermeister Johannes Wagner noch den Goldenen Ehrenring der Stadtgemeinde mit. „Zwischen dem Beschluss und der geplanten Übergabe ist der Mann, der so viel für Frohnleiten getan hat, leider verstorben.“ Daher übernahm sein Nachfolger das Schmuckstück.