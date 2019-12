Der Mann war gegen mehrere Schilder geprallt. Dabei verlor er unter anderem die hintere Nummerntafel. Er fuhr mit dem stark beschädigten Pkw noch 100 Meter weiter und ließ das Wrack dann stehen. Am frühen Sonntagmorgen alarmierte ein Anrainer die Polizei. Ihm waren die umgefahrenen Schilder aufgefallen. Dioe Beamten sahen sich in der Umgebung um und entdeckten den beschädigten Pkw. Sie konnten den Besitzer ausfindig machen. Dieser schlief offenbar zu Hause seinen Rausch aus. Ein Alkotest am Sonntagvormittag ergab immer noch 0,36 Promille. Der Mann wurde angezeigt.