Der FC Liefering hat die Herbstsaison in der 2. Liga am Sonntag mit einem 5:1-Kantersieg gegen Blau-Weiß Linz beendet. Die „Jungbullen“ zogen zum Abschluss der 16. Runde auch an den Oberösterreichern vorbei und kletterten auf Rang zehn. Die Linzer sind zwei Zähler dahinter Zwölfter. Für sie setzte sich zum Jahresabschluss der negative Trend mit der sechsten sieglosen Partie in Folge fort.