Künstliche Intelligenz wird zumeist überschätzt, ist Hirnforscher John-Dylan Haynes von der Berliner Charité überzeugt. „Wir schreiben Algorithmen mehr Kapazitäten zu, als sie haben“, so der Experte beim Europäischen Mediengipfel in Lech am Arlberg. Die Technologie sei daher noch immer auf den Menschen angewiesen.