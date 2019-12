Die 158 Punkte von Houston waren die zweitmeisten des Klubs in dieser Saison, am 30. Oktober hatte man in einem Krimi die Washington Wizards mit 159:158 besiegt. Während die Rockets zum 13. Mal in der laufenden Saison als Sieger die Halle verließen, kassierte Atlanta kassierte trotz 37 Punkten von Die Hawks schon die zehnte Niederlage in Folge. Über ihren bereits 17. Saisonerfolg durften sich die Milwaukee Bucks freuen, die gegen die Charlotte Hornets mit 137:96 klar die Oberhand behielten.