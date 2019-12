Tausende in Deutschland lebende Asylwerber sind einem Medienbericht zufolge bereits mehrfach abgeschoben worden oder freiwillig ausgereist. Insgesamt sind demnach mehr als 28.000 Asylwerber, die seit 2012 nach Deutschland einreisten und einen Asylantrag stellten, dann abgeschoben wurden oder ausreisten, inzwischen wieder im Land. Vor der Veröffentlichung der Zahlen aufgrund einer Anfrage an die Regierung hatte der Fall des in Deutschland vorbestraften Clan-Chefs Ibrahim Miri für Aufregung gesorgt - denn Miri hatte bei seiner bereits zweiten Abschiebung in den Libanon angekündigt, erneut nach Deutschland einreisen zu wollen.