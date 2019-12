Festlich geschmückt steht der Christbaum spätestens am 24. Dezember in den meisten Kärntner Wohnzimmern. Doch vorher muss das richtige Exemplar ausgesucht werden und so einfach ist das nicht, erzählt Ignaz Taschek aus dem Erfahrungsschatz des Seniorchefs: „Vor einigen Jahren hat ein Bürgermeister aus der Region nach der schönsten Tanne gesucht. Er meinte, er durchsucht seit Jahren ganz Kärnten. Bei uns war er so begeistert, dass er seitdem nirgendwo anders mehr vorbeischaut.“