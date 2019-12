„Ich bin mir sicher, so eine Niederlage bringt uns nicht von unserem Weg ab, wie wir diese Saison spielen wollen“, sieht Torschütze Kolarik genug Qualität und Leadertypen im Team. Das zur Grunddurchgangs-Halbzeit nun mit fünf Punkten Vorsprung die Eishockeyliga anführt. Der Kurs aufs erste Champions League-Ticket - winkt nach weiteren 20 Partien - stimmt nach wie vor. Weil die McIlvane-Truppe auswärts eine Macht ist, heute, Sonntag, in Graz seine weiße Weste verteidigen kann. Dazu gehört aber nach der Freitag-Partie der Hebel wieder umgelegt. Gegen 99ers, die Ex-Eisbulle Yellow Horn abgemeldet haben (nun Nitra/Slk), mit 2:4 in Wien Niederlage vier in Serie einfingen.