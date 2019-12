Es war am 26. November 2018, als der zweifache Familienvater Erwin gegen 7.30 Uhr früh allein die Garage seines Hofs aufsuchte, um am Traktor eine Seilwinde zu befestigen. Der 41-jährige Bauer hatte einem Forstbesitzer aus der Nachbargemeinde zugesagt, dass er ihm bei Arbeiten in dessen Wald hilft.