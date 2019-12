Genau vor einem Jahr ruinierte sich im Knie so ziemlich alles - am Samstag, auf den Tag genau ein Jahr später, folgte der große Comeback-Triumph: Thomas Dreßen schrieb am Samstagabend ein Ski-Märchen. Der Deutsche gewann die Abfahrt in Lake Louise in einem Hundertstel-Krimi vor Dominik Paris (+0,02). Ex-aequo-Dritte wurden die Schweizer Beat Feuz und Carlo Janka. Bester Österreicher wurde Matthias Mayer (+0,42) als Fünfter.