Die Auslosung der Fußball-EM 2020 hat am Samstag in Bukarest eine bemerkenswerte Gruppe ergeben. In Pool F in München und Budapest treffen 2014-Weltmeister Deutschland, der regierende Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal aufeinander. Die letzte Mannschaft dieser Gruppe wird in den Play-offs Ende März ermittelt. Alle Infos zur Österreich-Gruppe C lesen Sie hier!