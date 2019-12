Der Brand war in der Nacht zum Samstag im Keller des Hauses ausgebrochen. Der tierische Held bellte und jaulte so lange, bis die Bewohner wach wurden. Sie bemerkten den Rauch und das Feuer und brachten sich und den Vierbeiner in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte schließlich die Flammen löschen.