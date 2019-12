In einem breiten Ranzen stecken schon einmal zwei Wochen bis zwei Monate Arbeitszeit! Von traditionellen Mustern, über Initialen und Blumen bis hin zu detailreichen Hirschen können die Handwerkskünstler mit Fingerspitzengefühl alles Mögliche aufs Leder zaubern. In der Salzburger Federkielstickerei in St. Martin wird auch gerne Neues ausprobiert. Hauptsache das Handwerk bleibt lebendig!