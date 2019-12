Schon im Mai wurde das Beauftragtencenter mit vier Mitarbeiterinnen von der Magistratsdirektion in die Sozialabteilung verlegt. „Ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt auch Neos-Fraktionsobmann Lukas Rößlhuber. Weil laut Prüfbericht die Stadt aber auch mehrfach Leistungen bezahlt hat, die von Dritten beauftragt worden waren, fordert Rößlhuber: „Die Stadt muss der Pilot sein, nicht der Passagier, und soll nur für Leistungen bezahlen, die sie selbst in Auftrag gegeben hat.“ Er hofft künftig auf mehr Transparenz.