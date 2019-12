Auch die SPÖ, die das Thema zum Politikum machte, will sich nicht geschlagen geben. „Wir werden Abstriche machen müssen, aber jedenfalls weiterhin Maßnahmen fordern, um die Population in den Griff zu bekommen. Die Kosten für ein Taubenhaus hängen auch vom Standort ab“, sagt SPÖ Klubvorsitzende Andrea Brandner. Eigentlich hätte das Haus am Areal der Berchtold Villa in Nonntal errichtet werden sollen. Laut Bauamt ist der Standort aber „aus raumordnungsrechtlicher Sicht nicht bewilligungsfähig“. Für Lutsch biete sich stattdessen der Volksgarten an. Der wurde vom Bauamt allerdings als „zu dezentral“ wieder verworfen. Aus Angst vor verärgerten Anrainern werden viele Standorte im Zentrum allerdings erst gar nicht in Betracht gezogen, kritisiert Lutsch. Gerade in der Altstadt - etwa im Bereich der Staatsbrücke - gebe es Hotspots, die man mit kontrollierten Unterschlüpfen in den Griff bekommen müsse.